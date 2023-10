Incontro di pace nella basilica amata da La Pira a Firenze: un appello per la reciproca convivenza

Il sindaco santo Giorgio la Pira definiva San Miniato al Monte "la nuova Gerusalemme". Per questo l’abate padre Francesco Gianni – alla luce di quanto sta accadendo in Israele – non ci vedrebbe nulla di male a organizzare un incontro di pace proprio su quella collina che domina Firenze e davanti a quella basilica che da oltre mille anni è uno dei segni tangibili delle bellezza e di questa città. Nonostante la sua proposta però a oggi, nè il presidente della comunità ebraica Riccardo Fink, nè il rabbino Gadi Piperno e nè tantomeno l’imam Izzedin Elzir si sono fatti sentire. "Ho ricevuto tante adesioni dai fiorentini ma nessuno dai diretti interessati", dice a denti stretti l’abate Bernardo senza però voler aggiungere altro. Ma si sa, in questo momento la situazione è complessa e probabilmente le due confessioni religiose, insieme a tanti israeliani e palestinesi che sono contro la guerra e per la convivenza pacifica dei due popoli preferiribbero incontrarsi in un luogo neutro, come potrebbe essere, ad esempio, piazza della Signoria. Ma ovviamente, anche per motivi di sicurezza dei partecipanti è ancora tutto da decidere. Quella di padre Bernardo è stata una proposta di "spirito lapiriano" che però non tutti sembrano aver inteso. Quello che però l’abate si augura è che al più presto "in città possa esserci un momento unitario" al quale partecipino tutti e nel quale chiedere "un minimo di reciprocità che sia alternativa alle armi, alla violenza" e agli istinti animaleschi che soprattutto Hamas ha dimostrato con l’attacco della scorsa settimana sia al rave sia nei kibbutz a confine con la striscia di Gaza.

A.P.