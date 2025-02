Incontro con Aldo Grasso al Vieusseux

Nell’ambito dei ’Martedì del Vieusseux’, oggi (ore 17,30) in sala Ferri si svolge un incontro con Aldo Grasso in dialogo con Chiara Dino. L’incontro inaugura il nuovo ciclo ’Giornalismo d’oggi’, dedicato al giornalismo italiano e ai suoi vari aspetti, fra cui la storia, i generi, i maestri e le nuove modalità di comunicazione. Dialoghi e conversazioni per raccontare i nuovi scenari del panorama informativo, per riflettere con i protagonisti del giornalismo di oggi su un settore in continuo cambiamento negli anni della rivoluzione digitale.