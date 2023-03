Incontro col vescovo Manetti Le scadenze della Misericordia

La Misericordia di Fiesole deve ristrutturare sede e cappellina. Ci sono da rifare tetto, solaio e fosse biologiche. "Si tratta di interventi rinviati da tempo ma che non possono più aspettare - spiega il provveditore della Confraternita, Guido Brilli- L’emergenza lavori si somma all’appello per trovare nuovi volontari. Abbiamo bisogno di giovani perché le richieste di intervento sono in crescita sia per le ambulanze che i servizi sociali, così come al centralino o al cup". E’ la fotografia della associazione, dal 1829 al servizio della collettività, emersa all’incontro che i consigli direttivi della Misericordia e del Gruppo Fratres di Fiesole hanno avuto con il vescovo di Fiesole Stefano Manetti per lo scambio di auguri in vista della prossima Santa Pasqua.

D. G.