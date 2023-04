Incontri di impegno civile In scena dieci corti teatrali

Prenderà il via domani alle 21,15 al Teatro Manzoni di Calenzano la rassegna di teatro contemporaneo "Incontri". Il primo appuntamento sarà "Anna e altre storie" con Matteo Baldassarri, Silvia Nardelli, Giancarlo Testa e Monica Viale, opera vincitrice della rassegna DCQ 2011. Lo spettacolo mette in scena dieci racconti realizzati in forma di corti teatrali scritti e diretti da Alessandro Fea. Storie di vita, anche bordeline, in cui vengono trattati temi come omofobia, carcere, emigrazione, disagio sociale e povertà, coppie in crisi e infedeltà, rapporto genitori figli, amicizia e amore. Le dieci storie dei protagonisti si intrecciano per dar vita, alla fine, ad un affresco di vita reale e contemporanea della nostra società. Anna, in particolare, è uno dei personaggi di questa storia corale: un nome che fa da cornice al percorso in cui lo spettatore è condotto dai quattro attori, che si scambiano ruoli, costumi, dentro alle dieci storie e che con l’aiuto della musica creano momenti di grande immersione nelle diverse realtà.

Dieci piccole storie che raccontano vicende di vita, tra disagio sociale e contemporaneità con un filo conduttore e una caratteristica che lega chi le vive: la grande umanità, la loro capacità di affrontare la vita. Sono personaggi intimi, a volte fragili e succubi della vita, a volte protagonisti di momenti di rivalsa.

Dopo l’esordio la rassegna Incontri proseguirà poi, sempre al al Teatro Manzoni, sabato 29 aprile con "Straight" del drammaturgo britannico David "D.C." Moore, per la regia di Silvio Peroni e sabato 6 maggio con "Lady Grey-Con le luci sempre più fioche" di Will Eno, con Alice Giroldini per la regia di Marco Maccieri – Spettacolo vincitore del Roma Fringe Festival 2022.I biglietti per lo spettacolo (intero 14 euro, ridotto 12) sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it, [email protected]

Sandra Nistri