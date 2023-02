Incontrare la psicologa per conoscere se stessi

Quello tra la mente e il cibo è un rapporto stretto e delicato e in alcuni casi può diventare critico e conflittuale, imparare a conoscersi e ad alimentarsi è alla base di un corretto stile di vita. Da questa premessa nasce "Psicologia e nutrizione la domenica mattina", un nuovo servizio integrato del Centro MeMe – Formazione & Professione di Campi per rispondere alle esigenze di chi ha problemi di orari di lavoro durante la settimana e per dare spazio a consulenze familiari o di coppia. In ambulatorio la domenica dalle 9 alle 13 è, quindi, possibile incontrare la psicologa e psicoterapeuta Cipriana Mengozzi e la biologa nutrizionista Daniela Pungente per ottenere una dieta personalizzata, imparare a "resistere alle tentazioni", raggiungere o migliorare il rapporto tra mente e corpo, oppure per riuscire a cambiare le abitudini non corrette e stare meglio.

"Alimentarsi correttamente è non solo importante, ma anche educativo. Le strette connessioni tra corpo e mente, ci hanno portato a pensare che offrire un servizio integrato, dove la persona trova contemporaneamente in ambulatorio la nutrizionista e la psicologa, potesse ulteriormente migliorare il lavoro che già svolgiamo insieme – spiega la nutrizionista –. Spesso durante la prima visita nutrizionale mi trovo ad ascoltare da parte delle persone anche le problematiche psicologiche che non gli consentono di seguire una dieta, o che generano ansie e paure che appaiono a volte insormontabili". Info: [email protected], telefonare al 351.7920130.