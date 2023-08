Firenze, causa due incidenti guidando ubriaco, denunciato

Firenze, 7 agosto 2023 - Ubriaco alla guida di una Chevrolet prima provoca un incidente a Firenze e poi scappando butta giù due semafori. Per lui scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza, fuga e omissione di soccorso.

Si tratta di un 51enne di nazionalità peruviana. L’episodio risale alla sera di domenica 6 agosto quando, nel giro di pochi minuti, avvengono due incidenti con protagonista lo stesso modello di vettura, una Chevrolet Captiva color argento.

Il primo in via Mannelli dove l’auto innesca un tamponamento a catena che coinvolge ulteriori due veicoli; il secondo all’incrocio tra Ponte Rosso e viale Milton dove il mezzo si ferma dopo aver abbattuto due semafori e alcuni cartelli stradali.

La polizia municipale interviene con due pattuglie diverse in entrambi gli incidenti. In via Mannelli raccoglie le testimonianze degli occupanti delle altre due auto coinvolte che dichiarano come il responsabile del sinistro, dopo un breve colloquio e approfittando della confusione, sia scappato a bordo di una Chevrolet Captiva grigia senza però fornire la targa.

Una delle persone coinvolte viene portata in ospedale dove viene giudicata guaribile in 7 giorni. Nel frattempo, l’altra pattuglia interviene in Ponte Rosso: gli occupanti dell’auto sono feriti e quindi vengono portati in ospedale. Si tratta di tre cittadini peruviani.

A questo punto visto gli agenti decidono di visionare le telecamere per capire se si trattasse della stessa vettura. E in effetti le riprese lungo il percorso e il tempo intercorso tra i due sinistri risultano compatibili con questa ipotesi ma manca la certezza visto che né dalle dichiarazioni dei testimoni né dalle immagini è possibile risalire alla targa. Ma gli agenti non si arrendono.

E ricorrono a un classico dei film polizieschi, il riconoscimento fotografico. Uno dei coinvolti dell’incidente in via Mannelli, infatti, aveva dichiarato di essere in grado di riconoscere il responsabile fuggito. A questo punto gli agenti si procurano sei fotografie di cittadini peruviani più o meno della stessa età del sospettato predisponendo una scheda da sottoporre al testimone dopo aver aggiunto la foto del 51enne.

L’epilogo qualche giorno fa. Il sospettato viene convocato al Comando della polizia municipale per la contestazione dell’incidente di Ponte Rosso. In contemporanea viene convocato anche il testimone, a cui vengono sottoposte le sette fotografie e questi riconosce il 51enne come il conducente che si era dato fuga dopo aver provocato il tamponamento in via Mannelli. A questo punto per il cittadino peruviano sono scattate le denunce, ovvero guida in stato di ebbrezza per entrambi gli incidenti, fuga e omissione di soccorso per quello di via Mannelli.