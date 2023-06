Incidenti stradali, un morto al mese "Stretta alla guida e più formazione"

Sette morti, in pratica uno al mese. È il bilancio degli incidenti fatali sulle strade fiorentine da gennaio a oggi. Nulla rispetto al bollettino di guerra del 2010 quando a perdere la vita furono 25 persone. Un record per fortuna mai più eguagliato. Ma lo Spoonriver del 2023 finora ha quasi raggiunto le otto vittime dell’anno precedente con sette decessi. Per questo il disegno di legge del consiglio dei ministri che, se sarà approvato, introdurrà norme più stringenti per chi sgarra alla guida, è visto come una benedizione da due delle associazioni che si battono per la sicurezza stradale: la Gabriele Borgogni Onlus nata nel 2005, dopo la morte di Gabriele a 19 anni e l’associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, nata in nome di Lorenzo ucciso nel 2010 a 17 anni e mezzo.

Una benedizione, certo, ma la strada da fare, secondo entrambe è lunga. "E parte - spiega Stefano Guarnieri, padre di Lorenzo - soprattutto dall’educazione, ma anche dalla tutela degli utenti deboli cioè pedoni e bici". Il modello a cui guarda Guarnieri è quello inglese. "Lì è presente una gerarchia nella priorità degli utenti e viene data ai più vulnerabili. Ad esempio ai pedoni viene data la precedenza in prossimità delle rotonde, anche senza strisce. È come la legge del mare dove la barca a vela ha la precedenza su quella a motore: dobbiamo riuscire a trasportare questa gerarchia sulle nostre strade". Tra le novità la mini-sospensione della patente da 7 a 15 giorni per chi guida tenendo il cellulare in mano. "La norma è giusta, ma il nostro appello al ministro – commenta invece Valentina Borgogni, sorella di Gabriele e presidente dell’omonima associazione – è per dotare i comuni di maggior personale addetto ai controlli. Altrimenti il nuovo codice resterà vano". Stessa ’pena’ per altre infrazioni pericolose: passaggio col rosso, eccesso di velocità, guida contromano, mancato allaccio delle cinture. "Si tratta di una norma giusta - dice Guarnieri - che deve essere affiancata anche da un percorso di educazione. Su questo fronte, in genere, si fa veramente poco. Ad esempio i Comuni spesso spendono i proventi delle multe per infrastrutture. Ma servono risorse investite anche per comunicare queste norme". Tolleranza zero anche per chi guida sotto effetto di stupefacenti: sospensione e revoca della patente con divieto di conseguirla fino a tre anni. Rivoluzione anche sui monopattini: tutti dovranno avere una targa e un’assicurazione ed essere guidati con un casco omologato. Proprio la onlus Gabriele Borgogni ha assistito i familiari della prima vittima di monopattino, uccisa a Milano.

"Non possiamo considerarli utenti deboli della strada. L’introduzione della targa è molto importante: la figlia della vittima, tutt’oggi non sa chi abbia ucciso sua madre e questo è tremendo. Bene che siano identificabili quindi". Ma anche qui la formazione è tutto. "Accanto alla repressione serve sensibilizzazione per gli utenti della strada. Negli ultimi anni, in base a quello che vediamo durante gli incontri nelle scuole, la consapevolezza dei giovani sta crescendo e anche quella dei docenti adulti". Il sogno resta quello di Guarnieri: "Casco per il monopattino? Non sono favorevole ai monopattini in sharing perché la loro gestione è difficile ma come mezzo personale sì. Purtroppo la nostra cultura ci impone il casco per chi va in strada. Invece sarebbe bello se riuscissimo a trasformarla in luogo di pace e non di guerra dove serve il casco. Questo con regole e limiti certi, rispettati da chiunque".

cla.cap