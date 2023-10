Incidenti stradali, un morto al mese. Oltre 200 gli scontri in città. La mappa delle zone a rischio

di Rossella Conte

Troppi incidenti e poca sicurezza stradale. È la preoccupante cartolina di Firenze che emerge dai dati della polizia municipale in riferimento al periodo che va dal 1 gennaio al 31 agosto. La questione era stata sollevata pochi giorni fa anche da Legambiente e Il Sole 24 ore, che nel loro studio hanno piazzato la città toscana al 103° posto in classifica (su 105) tra i capoluoghi italiani con più incidenti, sia con feriti che con morti.

Nell’elenco della Municipale, però, si entra nello specifico: tra le strade più incidentate troviamo via Baracca con 51 scontri, subito dopo via Pistoiese con 43, via Filippo Strozzi che ne registra 39, viale Redi 34, via Fratelli Rosselli 33 e viale Guidoni 32. Sono i dati della polizia municipale di Firenze che si riferiscono al periodo che va dal 1 gennaio al 31 agosto.

"Nessuna di queste strade è stata interessata da mortali, almeno dal mese di gennaio 2023", sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti. Che precisa: "Si tratta di vie di scorrimento molto lunghe e quindi con maggiori possibilità di essere interessate da eventuali tamponamenti o scontri rispetto a stradine meno trafficate e più brevi".

Ma le strade di sangue, quelle in cui dal 1 gennaio al 24 ottobre, sono avvenuti gli scontri fatali sono altre: via La Marmora, viale Michelangelo, via delle Panche, via del Ponte alle Mosse, via Aretina, via dei Bardi, viale Marconi, viale Petrarca, via Simone Martini, viale Corsica, lungarno Colombo e via De Sanctis, via Gioberti. Si tratta di tredici incidenti in dieci mesi. Secondo il report, gli orari più critici in cui circolare sono dalle 8 alle 9, fascia in cui sono avvenuti 181 incidenti (sempre dal 1 gennaio al 31 agosto), e dalle 17 alle 18 con 176 incidenti. Dalle 5 alle 6 del mattino, invece, se ne registrano 27, da mezzanotte all’una, nonostante ci siano meno persone in strada, 55. Inoltre, se nelle ultime ore della giornata il numero diminuisce, aumenta la gravità: i sinistri delle ore notturne sono in molti casi di entità più rilevante anche perché spesso causati dall’abuso di alcol.

Il martedì e il venerdì sono i giorni in cui è più probabile incappare in un incidente stradale, almeno stando alle statistiche riportate dalla polizia municipale che l’assessore Giorgetti sta analizzando con la massima attenzione: "Gli orari con un indice di sinistrosità più alto coincidono con gli spostamenti casa-lavoro che comportano maggiore traffico – aggiunge – mentre per quanto riguarda i giorni bisogna sottolineare che il martedì è la giornata con il maggior numero di ingressi in città e il venerdì coincide con le partenze del fine settimana".

Gli studi confermano che la velocità sia la causa principale degli incidenti più grave seguita dalla distrazione, anche causata dall’utilizzo del cellulare o di altri apparecchi durante la guida. "Da tempo gli uffici della mobilità e la polizia municipale sono impegnati sulla sicurezza stradale - aggiunge Giorgetti -. Un’attività che si è concretizzata nell’istituzione delle zone 30, in interventi strutturali destinati a migliorare la sicurezza degli utenti della strada come le piste ciclabili, gli accorgimenti per aumentare la visibilità degli incroci, l’ampliamento dei marciapiedi. Andremo avanti in questa direzione sia con campagne di sensibilizzazione sia con lavori". Poi Giorgetti conclude: "Con la realizzazione del cordolo in via Pistoiese che impedisce la svolta a sinistra, i sinistri sono diminuiti. Il 60% di quelli che avvengono si concentrano nel tratto non interessato dai lavori. Dove possibile, impediremo la svolta a sinistra, una delle cause di incidenti".