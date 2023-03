Incidenti stradali, numeri choc a Firenze: 578 nei primi due mesi del 2023

Tanti gli incidenti stradali a Firenze

Firenze, 2 marzo 2023 - “Nei primi due mesi del 2023 registriamo già 578 incidenti di cui 397 con feriti e quattro persone decedute. Sono numeri impressionati che confermano la necessità di proseguire nel nostro impegno sulla sicurezza stradale”. Lo ha detto l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti. Il Comune, proprio su questo fronte, come annunciato anche dal sindaco Dario Nardella, sta lavorando “a una campagna di sensibilizzazione e a un nuovo ufficio sulla sicurezza stradale in collaborazione con tutte le associazioni delle vittime della strada”.

“Se guardiamo il 2022 i sinistri sono stati 3.906 con 2.584 feriti e 8 vittime. Numeri molto preoccupanti – ha aggiunto Giorgetti -. Gli studi confermano che la velocità sia la causa principale degli incidenti più grave seguita dalla distrazione, anche causata dall’utilizzo del cellulare o di altri apparecchi durante la guida. Da tempo - continua - gli uffici della mobilità e la polizia municipale sono impegnati sulla sicurezza stradale. Un’attività che si è concretizzata, esempio, nell’istituzione delle zone 30, in interventi strutturali destinati a migliorare la sicurezza degli utenti della strada come le piste ciclabili, gli accorgimenti per aumentare la visibilità degli incroci, l’ampliamento dei marciapiedi. Ma penso anche all’impegno della polizia municipale nell’attività di educazione e formazione nelle scuole, anche insieme alle associazioni, e in cui spicca Vigilandia da poco rinnovata, e nella prevenzione con i controlli in strada”.