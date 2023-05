Firenze, 3 incidenti e mattinata complessa a Firenze

Firenze, 11 maggio 2023 - Inizio mattinata difficile per la viabilità cittadina. Intorno alle 7.30 si è infatti verificato un incidente in viale Strozzi altezza via Valfonda che ha visto il coinvolgimento di due auto. Fortunatamente le conseguenze per le persone sono state lievi (c’era anche una donna in stato interessante) ma le ripercussioni per la circolazione non sono mancate, dato anche l’orario di punta, con rallentamenti sulla direttrice verso il centro oltre ponte della Vittoria sia da Porta Romana che da viale Talenti. Intorno alle 10 il secondo incidente, sempre in viale Strozzi ma all’altezza di via Ridolfi dove un’auto ha sbattuto contro il cordolo. Risale invece alle 9.30 circa l’incidente in via Carnesecchi all’altezza di piazza San Gervasio. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un bus, un’auto e un ciclomotore. Partito come codice rosso è stato poi declassato a giallo con feriti non gravi. Non sono poi mancati gli interventi urgenti sui sottoservizi come in via San Giuseppe e in lungarno Diaz con scavi di Toscana Energia per fughe di gas.

Nic.Gra.