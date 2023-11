Incidente sulla Statale 67 a Rufina: tre feriti in condizioni critiche

Tre feriti, in condizioni critiche, ma nessuno al momento in pericolo di vita: è questo il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada statale 67, sul territorio comunale di Rufina. Tutto è successo all’altezza della curva delle Fornacine.

Quella, in sostanza, che gira verso destra, dopo il Ristorante Marino e successiva ad una prima curva a sinistra. Un tratto di strada che richiede particolare attenzione, sia per la conformazione del tracciato, sia per uno spazio di azione per le auto che appare ridotto rispetto ad altri tratti della statale.

Proprio qui un’auto Renault Twingo, con a bordo due persone - uomo e donna - di circa cinquant’anni e residenti nella zona, si è scontrata frontalmente e violentemente con un mezzo di Aer, l’azienda che si occupa del ciclo dei rifiuti in Valdisieve. A bordo del camioncino una donna, dipendente dell’azienda e residente nella zona di Montebonello. Per lei c’è stata la necessità dell’elisoccorso e del lavoro dei vigili del fuoco, che l’hanno liberata dalle lamiere. Gli altri due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Ponte a Niccheri con un’autoambulanza. Il primo ad arrivare sul posto è stato il sindaco di Rufina, Vito Maida. Insieme a personale della polizia municipale e dei Carabinieri della Compagnia di Pontassieve. Che, insieme, stanno lavorando per giungere alla ricostruzione dettagliata di quanto avvenuto. Secondo una prima ipotesi, sembra che la Twingo possa aver sbagliato l’approccio alla curva, finendo sulla corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo il mezzo di Aer. Tutto è ancora comunque in fase di valutazione.

Leonardo Bartoletti