Incidente sulla Perfetti Ricasoli, 3 feriti, donna incastrata in auto in codice rosso

Un altro incidente sulla Perfetti Ricasoli nel territorio comunale di Campi. Appena sabato scorso, c’rano statio tre feriti, due ventenni e un 23enne. Ieri, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, si è registrato un nuovo violento scontro che ha coinvolto ben quattro autovetture.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale di Campi e si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest, per estrarre dall’abitacolo una donna che era rimasta incastrata nella sua automobile e che una volta ’liberata’ è stata portata al pronto soccorso in codice rosso, anche se pare non sia in pericoloo di vita. Così come non sarebbero in gravi condizioni le altre due persone coinvolte nell’incidente.

Lo scontro ha comunque paralizzato il traffico, già intenso in un orario di punta come le 18. Inoltre, dato che è stato necessario interdire la zona dell’incidente, il traffico si è riversato sulle altre strade cittadine. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale di Campi.