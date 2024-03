Incidente sulla A1, coinvolte tre auto

Figline Incisa (Firenze), 10 marzo 2024 – Un uomo di 54 anni e un minorenne sono rimasti feriti lievemente in un incidente fra tre auto avvenuto sulla A1 all’altezza di Incisa, in direzione nord al km 323. I mezzi dell'emergenza sanitaria del 118 della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti per prestare soccorso ai feriti. Sia il giovane sia il 54enne sono stati trasportati all'ospedale di Montevarchi (Arezzo) in codice uno. Sul posto anche la polizia stradale.

Il traffico ha risentito dell’incidente avvenuto intorno alle 18,15; la coda ha raggiunto anche i 5 chilometri.