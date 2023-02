Incidente sul lavoro: travolto da lastre di marmo, 44enne grave

L'elicottero Pegaso in una foto di repertorio

Barberino Tavarnelle (Firenze), 14 febbraio 2023 – Ancora un incidente sul lavoro in Toscana. Accade in una azienda a Barberino Tavarnelle, in provincia di Firenze. Un uomo di 44 anni è rimasto travolto da alcune lastre di marmo in una azienda.

E’ accaduto intorno a mezzogiorno, in zona industriale. Secondo le prime informazioni le lastre gli sarebbero cadute addosso: si tratta di diverse decine di chili di peso. E’ stato il personale della ditta a dare l’allarme. Sono intervenuti un’ambulanza con il medico a bordo e poi, viste le condizioni dell’uomo e il tipo di incidente, anche l’elicottero Pegaso.

Che è atterrato poco lontano. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Careggi dove è stato ricoverato. Le sue condizioni sono gravi.

Le forze dell’ordine cercano adesso di ricostuire cosa è accaduto e perché il materiale sia finito addosso all’uomo.