Incidente sul lavoro, muore 73enne

Incidente mortale sul lavoro in un’azienda agricola di Impruneta. Un uomo di 73 anni originario di Scandicci, Alfonso Infantino, ha perso la vita finendo schiacciato dal trattore che lui stesso stava guidando. L’incidente si è verificato attorno alle 17, mentre la dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Per circostanze che sono ancora tutte da accertare, l’uomo sarebbe caduto dal mezzo pesante che poi gli ha provocato traumi letali proseguendo la sua corsa senza controllo.

A dare l’allarme sono stati gli stessi operai che erano con lui al lavoro. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, e i carabinieri di Impruneta (guidati dal comandante, Sandro Papa) e la polizia locale. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 73enne; troppo gravi erano i traumi da schiacciamento riportati.

Al lavoro per chiarire i contorni della vicenda anche gli addetti dell’azienda sanitaria che si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro. Intanto si cerca di capire il motivo per il quale l’uomo ha perso il controllo del trattore.

Se in ragione di una problematica del mezzo, o se invece il 73enne abbia avuto un malore mentre era alla guida. Per quest’ultima ipotesi, è stato chiesto il riscontro autoptico.

Quali che siano le cause, che sono in corso di accertamento da parte degli organismi preposti, resta il dolore dei familiari per la scomparsa dell’uomo.

Fab. Morv