Firenze, scontro fra due auto in via Bolognese: ferita conducente

Firenze, l'incidente in via Bolognese intersezione via del Poggiolino

Firenze, 16 luglio 2022 - Giornata di incidenti in Toscana: dopo il tamponamento sulla Fi.Pi.Li che ha visto coinvolte nella mattinata di oggi ben 12 vetture e un incidente in galleria a Pontassieve, un nuovo incidente stradale è avvenuto tra due vetture nel comune di Firenze in via Bolognese intersezione con via del Poggiolino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale. I vigili hanno estratto la conducente di una delle due autovetture incidentante che è stata affidata al personale sanitario del 118 e hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso. Da chiarire la dinamica dell'incidente.