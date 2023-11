Fiesole, grave incidente nella notte: ferite quattro donne

Fiesole (Firenze), 11 novembre 2023 – Grave incidente stradale nella notte a Fiesole, intorno alle 2, sulla Faentina.

Nello scontro frontale fra due utilitarie sono rimaste ferite quattro donne: tre viaggiavano su un’auto diretta verso Firenze, una nell’altra che procedeva in direzione opposta. Si tratta di giovani di 27, 28, 29 e 39 anni, tre portate a Careggi in codice rosso e una in codice giallo.

L’auto con a bordo la sola conducente è anche andata a fuoco dopo l’impatto: per fortuna la donna è riuscita a uscire da sola dall’abitacolo evitando ustioni.