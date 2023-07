Incidente stradale, con l’auto urta un motorino poi scappa. Caccia al pirata

Lastra a Signa (Firenze), 15 luglio 2023 – Una donna è rimasta ferita in un incidente avvenuto ieri, 14 luglio, a Lastra a Signa. Un’auto ha tamponato un motorino e il conducente si sarebbe poi dato alla fuga senza soccorrere la 45enne che era alla guida dello scooter. La donna è stata portata all’ospedale San Giovanni di Dio in codice giallo con diagnosi ancora in corso di accertamento.

L'incidente è avvenuto di sera in via Santa Lucia a Lastra a Signa. La 45enne, secondo quanto finora ricostruito, è stata urtata da una vettura ed è finita a terra. È stata lei stessa a chiamare il 112 Nue, dopo essersi risollevata da sola. Il responsabile dell'incidente rischia anche una denuncia per omissione di soccorso.