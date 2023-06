Sesto Fiorentino, scontro fra auto e furgone

Sesto Fiorentino (Firenze), 7 giugno 2023 – Incidente stradale nel pomeriggio in via Pasolini, all’altezza dell’Ipercoop, intorno alle 15. Un furgone e un’auto che procedevano in direzione di Firenze sono entrate in contatto: seri danni per i veicoli ma nessun ferito, fortunatamente. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che ha parzialmente chiuso la strada per effettuare i rilievi.