Scandicci (Firenze), 16 ottobre 2019 - Incidente stradale con fuga, tensione nella notte tra San Vincenzo a Torri e Cerbaia. Intorno alle 21, al confine tra le due frazioni, stando al racconto dei protagonisti un’auto in fase di sorpasso ha urtato prima un autocarro, poi una vettura. Dopo aver provocato i due incidenti, l’automobilista non si è fermato ma ha continuato la sua corsa facendo perdere le tracce. Sul posto i carabinieri della stazione di San Casciano, a Cerbaia anche un mezzo del 118. Fortunatamente nessun ricovero ma solo qualche contusione. La paura però è stata tanta: più che ferite l’incidente ha provocato tensione tra le persone che l’hanno subìto e riportato d’attualità la pericolosità della provinciale tra San Casciano e Ginestra. Nel tempo si sono registrati molti incidenti anche mortali, con proteste per la velocità delle auto in transito. La variante in costruzione potrebbe risolvere i problemi, ma ci vorrà del tempo.

