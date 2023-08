Il furgoncino si sfrena e va in discesa: ferito l’operaio che tenta di fermarlo

Bagno a Ripoli (Firenze), 22 agosto 2023 – Paura all’Antella nella serata di lunedì. Un furgoncino della raccolta dei rifiuti porta a porta si è sfrenato mentre era parcheggiato in salita e ha iniziato a scendere senza controllo.

L’addetto che stava effettuando la raccolta ha provato a salire sul mezzo a fermarlo ma si è ferito ed è stato trasferito in ospedale. Se la caverà ma è rimasto in osservazione per alcune ferite. Accade in via Mazzini.

La persona ferita, 49 anni, di origine rumena, ha tentato in tutti i modi di fermare il mezzo mentre stava appunto occupandosi della raccolta dei sacchi casa per casa.

Non si sa al momento cosa sia accaduto al furgoncino. Fatto sta che ha iniziato pericolosamente a scendere, abbattendo un palo della luce e finendo contro il cancello di una casa. Sul posto, oltre ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il palo della luce e personale Asl per i rilievi di competenza.