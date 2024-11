Incidente, paura a Castagnolo. Zia e nipotini investiti sulle strisce

Stavano attraversando la strada quando sono stati travolti da un furgone. Grave incidente stradale, intorno alle 12.30 di ieri in via Santa Maria a Castagnolo, a Lastra a Signa, in prossimità della locale Ipercoop. Nel sinistro, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, sono stati coinvolti la zia e due nipotini, che in quel momento stavano attraversando la strada. Sulla dinamica sono ovviamente ancora in corso accertamenti, ma dalle prime verifiche pare che la donna, una 40enne di origine albanese, stesse attraversando la strada sulle strisce insieme ai suoi nipotini, quando, per motivi ancora da chiarire, sarebbe stata travolta da un furgone che proveniva dalla rotonda di via Livornese.

Secondo le testimonianze, sembra che il conducente del mezzo non l’abbia vista, forse per distrazione o per un problema di visuale. Sta di fatto che il furgone avrebbe colpito in pieno la 40enne, sbalzandola a circa 15 metri di distanza. Urtati anche i bimbi che la donna aveva con sé, uno di circa cinque anni che teneva per mano e l’altro di tre nel passeggino. Fortunatamente il primo sarebbe stato colpito solo marginalmente mentre il secondo, essendo assicurato con le cinture proprio all’interno del passeggino, sarebbe stato protetto dalle imbottiture e non avrebbe riportato serie conseguenze. Il conducente del mezzo e alcuni passanti hanno chiamato il 118. Sul posto sono così arrivate le ambulanze della Misericordia di Lastra a Signa e dell’Humanitas di Badia a Settimo, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale di Lastra a Signa. I bimbi sono stati intanto trasferiti all’ospedale pediatrico Meyer con piccole contusioni. La zia è stata invece portata a Torregalli con codice giallo, soprattutto per i traumi subiti al volto.