Incidente a Firenze, scontro tra taxi e tramvia

Firenze, 28 marzo 2022 - Incidente questa mattina sulla linea tranviaria in zona Statuto. Poco prima delle 8 un taxi si è scontrato con il tram all’incrocio tra via dello Statuto e viale dei Cadorna.

L’auto, a causa dell’urto, è rimasta ferma sui binari con l’interruzione del servizio della linea T1 mentre la circolazione veicolare non ha subito ripercussioni. Il conducente del taxi è stato portato in ospedale in codice giallo con ferite non gravi, nessuna conseguenza per i passeggeri del tram.

La vettura è stata rimossa e la circolazione sulla linea tranviaria è ripresa regolarmente alle 8.32. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale.