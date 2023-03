Incidente nella scuderia, operaio grave dopo un volo di quattro metri

di Nicola Di Renzone

Ieri a Borgo San Lorenzo una tranquilla giornata primaverile è stata interrotta dal suono delle sirene e delle pale dell’elisoccorso Pegaso, intervenuti su un grave infortunio sul lavoro. E’ accaduto alla Scuderia La Torre, affermato centro ippico e sportivo alle porte del paese mugellano, nella striscia di campagna in direzione San Piero a Sieve. Un’area dove si trovano attività artigianali e agricole. Secondo la ricostruzione dei tecnici Asl e le informazioni dei soccorsi sanitari, verso le 11,40 quando un operaio di 63 anni è caduto da una scala mentre stava salendo nel fienile, finendo rovinosamente a terra da un’altezza di tre-quattro metri.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ed è stato disposto l’arrivo dell’elicottero Pegaso. Che, atterrato in zona, ha poi trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale di Careggi, dove l’operaio è stato ricoverato per i traumi e le ferite riportate. Attivati anche gli operatori Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) della Asl, che stanno conducendo le indagini del caso e che dovranno ricostruire i particolari dell’incidente.

Quanto accaduto ieri riporta alla memoria la tragedia dello scorso gennaio, quando a Galliano, frazione di Barberino di Mugello, un operaio di 63 anni, mentre stava lavorando in una stalla finì sotto gli ingranaggi di un carro spargiforaggio che distribuiva cibo agli animali. Un incidente che non gli lasciò scampo.