Si scontra con un motociclista, ma l’elisoccorso non può volare. Salvato dai vigili del fuoco

Reggello (Firenze), 14 gennaio 2024 – Un uomo è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi nel comune di Reggello, in località Bivacco Capanna S. Antonio, in seguito allo scontro con una moto da fuoristrada. Per cause ancora da accertare, i due si sono scontrati in una zona particolarmente impervia e ad avere la peggio è stato proprio il primo. In base a quanto appreso, pare fosse lì per lavoro.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline. Sul posto è stato inviato l’elicottero regionale Pegaso che però per la scarsa visibilità non ha potuto operare. I vigili del fuoco con il personale sanitario e personale del soccorso alpino hanno raggiunto la zona con una deviazione a seguito della caduta di alberi che impedivano il passaggio. L’uomo, ferito ad una gamba, è stato quindi raggiunto, stabilizzato e trasportato sul veicolo sanitario.