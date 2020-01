Firenze, 1 gennaio 2020 - Scontro tra auto e moto, ieri poco prima di mezzanotte, in via Barbadori, in zona piazza Indipendenza. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, una macchina con a bordo una famiglia straniera si sarebbe dapprima fermata allo stop all'incrocio con via Ridolfi ma poi sarebbe ripartita senza accorgersi della moto che stava sopraggiungendo. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 42 anni, del fiorentino, ricoverato in codice rosso. Il guidatore dell'auto è risultato negativo ai test per alcol e droghe. Dopo la mezzanotte, verso l'una, altro incidente in via dell'Argingrosso. Dalla visione delle telecamere si vede un'auto sbandare e finire contro il terrapieno. Dall'auto escono poi ben otto persone che abbandonano il mezzo e si allontanano. L'auto è di una cittadina straniera ed è risultata senza assicurazione.

