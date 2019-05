San Casciano in val di Pesa (Firenze), 23 maggio 2019 - Tragedia nel pomeriggio sulla strada provinciale 3, in direzione Il Ferrone. Un uomo è morto in un incidente stradale. La sua auto si sarebbe scontrata con un altro mezzo che veniva dalla parte opposta, anche se la dinamica è da appurare.

Immediato l'allarme dato dagli altri automobilisti. Sono intervenuti le ambulanze del 118 e l'elicottero Pegaso, il cui volo è stato però inutile: l'uomo è morto sul colpo. Intervento anche dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. La strada è rimasta per diverso tempo bloccata, con ripercussioni per il traffico. La vittima sarebbe un ottantenne della zona. L'altra persona coinvolta nell'incidente è stata trasportata in ospedale.