Auto finisce fuori strada e si ribalta, anziano muore a Vicchio

Vicchio (Firenze), 21 ottobre 2023 – Tragedia della strada a Vicchio: un 90enne è morto in un incidente nella zona di Campestri, in una stretta strada di campagna alle pendici del Monte Giovi e al confine con il territorio di Borgo San Lorenzo.

La vittima si trovava in auto insieme a una donna di circa 80 anni, che era alla guida. Per cause ancora da accertare l’anziana signora ha però improvvisamente perso il controllo del veicolo, e la vettura è finita fuori strada, in una piccola scarpata; l’auto si è così ribaltata ed è rimasta a ruote all’aria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Mugello, distretto di Vicchio, e i sanitari del 118. La donna è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del 118, trasportata in ospedale in elisoccorso, ma, purtroppo, per l’uomo non c’è stato niente da fare, e i vigili del fuoco lo hanno estratto senza vita dalle lamiere dell’auto. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli.