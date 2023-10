Ucciso dalla moto contromano. “Un proiettile che andava a cento all’ora”

Firenze, 18 ottobre 2023 – Come un proiettile. Una moto rubata lanciata contromano a cento all’ora lo ha colpito in pieno: la sua Panda si è ribaltata e lui è rimasto schiacciato nell’abitacolo. Così è morto nella notte tra lunedì e martedì Lorenzo Brogioni, 43 anni, fiorentino originario del Galluzzo trapiantato in città, libraio. Gravemente feriti i due passeggeri della moto (una Bmw rubata poco prima in via degli Alfani), e ricerche in corso di una terza persona, probabilmente una ragazza, vista pure lei in sella al mezzo in alcune immagini delle telecamere cittadine nei momenti antecedenti all’incidente mortale.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, informata anche la procura minorile perché il passeggero non ha ancora compiuto diciotto anni, a differenza del conducente, poco più grande. Sono entrambi tunisini, anche se in tasca, al momento del violento scontro, non avevano i documenti.

La dinamica. Via Gioberti si percorre in un solo senso, da piazza Alberti verso piazza Beccaria. Brogioni, alla guida di una Panda primo modello, colore celeste, la stava imboccando nel senso consentito, dall’intersezione con via del Ghirlandaio.

E’ lecito ipotizzare che si sia voltato alla sua destra, per vedere se stesse sopraggiungendo qualcuno nel verso “giusto“. E invece, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale e dai vigili del fuoco, la moto arrivava dalla sua sinistra, contromano, a una velocità spaventosa. L’impatto è stato fortissimo. Tanto forte che la Panda di Brogioni si è ribaltata, finendo sul marciapiede lato via Sarpi. Anche i due passeggeri della moto sono schizzati su quel lato. Immediati i soccorsi, chiamati dalla gente di quel crocicchio di strade, frequentatissimo di giorno da chi passeggia, pranza, fa shopping.

I sanitari del 118 hanno subito portato in ospedale i due giovani. I vigili del fuoco invece hanno dovuto effettuare una manovra di sollevamento per estrarre il 43enne dall’abitacolo. Purtroppo l’impatto non gli aveva lasciato scampo. Sul luogo dell’incidente è arrivata anche la sua fidanzata. La sua disperazione alla vista del corpo esanime ha aggiunto strazio a una nottata per tutti da dimenticare.

Una pagina nera , perché questo non è soltanto un incidente stradale. Le indagini dovranno stabilire come è stato fatto il furto della moto - una Bmw immatricolata nel 2004 - e perché quei giovani corressero. Non risulta che fosse in corso un inseguimento.

Però, più che alle recenti morti sulle strade fiorentine (il 3 ottobre c’è stato il decesso dell’antiquario Massimo Fattorini in un incidente all’incrocio tra lungarno Colombo e via de Sanctis, il 28 settembre quello, in viale Corsica, dell’assistente domiciliare Marina Ysabel Flores Olivos), la tragedia di Lorenzo Brogioni assomiglia più al caso di Duccio Dini, travolto in motorino mentre due bande di rom si inseguivano.

"Siamo veramente sgomenti, la dinamica dell’incidente lascia pensare al fatto che ci sia stato alla base un atteggiamento totalmente irresponsabile da parte dei tre giovani che, con la moto, hanno colpito questa vettura - ha detto il sindaco Nardella -. Esprimo vicinanza e cordoglio mio e di tutta l’amministrazione comunale ai familiari di Lorenzo, la vittima. Abbiamo valutato in giunta valutato, se ci sono le condizioni, la possibilità di costituirci parte civile nel processo contro i responsabili".