Figline Valdarno (Firenze), 25 dicembre 2019 - Ancora sangue sulle strade della Toscana. E' stato un Natale purtroppo segnato da una lunga serie di lutti: l'ultimo, in ordine di tempo, quello del tardo pomeriggio del 25 dicembre, quando due persone sono morte in un incidente stradale in via Giovanni Da Verrazzano a Figline Valdarno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, il 118 e i carabinieri.

L'auto contro la staccionata (Fotocronache Germogli/Sanesi)

Secondo le prime informazioni, una vettura è finita contro una staccionata. Per le due persone che erano a bordo il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso.

Continua così un'impressionante scia di sangue: martedì due vittime in provincia di Massa Carrara, un ciclista investito a Massa e un motociclista coinvolto in un sinistro a Albiano Magra, nella notte la tragedia di Camaiore con la morte di un 16enne in scooter.

