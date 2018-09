Ferrara, 8 settembre 2018 - Tragedia a Ferrara, dove all'alba una donna è morta dopo un incidente frontale. E' accaduto in via Bologna. Ferito ancho il marito, che sembra fosse al posto di guida. La donna, di 66 anni, era residente a Sesto Fiorentino. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno dovuto chiudere la strada per provvedere ai rilievi.