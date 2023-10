Incidente in via Don Gnocchi. Gli amici cercano testimoni

"Chiunque abbia visto qualcosa, per favore si faccia avanti": è l’appello lanciato dalla famiglia e dagli amici di Mattia, rimasto vittima, nella notte fra il 14 e il 15 ottobre, di un incidente in via don Gnocchi, all’altezza del parcheggio che costeggia il parco di Villa Rucellai. Da allora, Mattia, 45 anni, tecnico informatico, è ricoverato in ospedale in terapia intensiva e ha già subìto tre operazioni. Il gruppo di amici, di lunga data, cinque in tutto, si era ritrovato per cenare insieme: uno di loro lavora in Germania, non lo vedevano da tempo e così avevano deciso di ritrovarsi. "Abbiamo mangiato al circolo, a San Piero a Ponti, poi una birra al pub – raccontano – e ci siamo salutati. Mattia ha ripreso il suo scooter e si è diretto a casa" dove però non è mai arrivato. "La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita, ma vista la gravità delle lesioni, dal momento che in quel tratto la strada è in buone condizioni e larga, ci pare strano che possa avere fatto tutto da solo, per questo stiamo cercando testimoni che possano aiutarci a ricostruire i fatti". Ad attivare i soccorsi un automobilista di passaggio che ha notato il corpo dell’uomo, a terra privo di sensi, e con la propria macchina gli ha fatto da scudo per evitare che altri mezzi potessero travolgerlo. "Nessuno sembra avere visto niente, nessuno sa se qualche veicolo sia coinvolto , nella zona purtroppo non ci sono telecamere. Sappiamo solo che da due settimane Mattia è all’ospedale e che la situazione è critica"". Da qui la richiesta di aiuto, già lanciata anche sui social: "Ogni dettaglio o testimonianza può essere utile, chi può farlo scriva una e-mail all’indirizzo [email protected]"

Pier Francesco Nesti