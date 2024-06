Incidente in autostrada tra Firenze e Incisa. Curiosi rallentano: code anche in direzione opposta

Firenze, 13 giugno 2024 – Incidente in autostrada tra Firenze Sud e Incisa-Reggello. Lo scontro, del quale ancora non è chiara la dinamica, è avvenuto alle 17.34 di oggi 13 giugno al chilometro 307 sulla A1 in direzione Roma. Code e rallentamenti fino a 5 chilometri sia tra Firenze Sud e Incisa-Reggello che in direzione opposta, verso il capoluogo toscano, a causa degli automobilisti curiosi che si soffermano sul posto.