Incidente frontale in via delle Fonti

Scontro frontale in via delle Fonti. L’incidente è successo giovedì sera intorno alle 20 e ha visto coinvolte due auto, una Mini e una Twingo, che si sono ‘agganciate’ alla strettoia del ponte sul Vingone. Un colpo piuttosto forte, le vetture sono rimaste bloccate in mezzo alla strada impedendo il transito delle altre auto. Fortunatamente per i due automobilisti conseguenze non gravi. Sul posto i soccorritori del 118, e i carabinieri della compagnia di Scandicci che hanno regolato il traffico, atteso lo sgombero dei rottami ed effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Diversi residenti protestano da anni ormai per la pericolosità di questa strada, stretta e pericolosa in diversi punti.