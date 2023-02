Incidente Firenze, auto impazzita centra pensilina del bus e la distrugge

Firenze, 11 febbraio 2023 – Paura a Firenze nel pomeriggio di sabato 11 febbraio. Un’auto impazzita ha centrato la pensilina a una fermata dell’autobus, distruggendola. Un trentenne, che era alla guida dell’auto, è rimasto ferito.

Sono stati momenti di paura in strada. Diverse persone oltre agli automobilisti di passaggio hanno assistito all’incidente. L'allarme al 118 e ai vigili del fuoco di Firenze è partito subito.

Si cerca di capire cosa abbia causato l’incidente. L’auto ha sbattuto anche contro un albero, in parte danneggiandolo e facendo cadere alcuni grossi rami.

L’uomo, accompagnato in ospedale, non sarebbe grave ma la paura è stata tanta. Fortunatamente non è stato coinvolto nessun pedone. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto, una berlina, fortemente danneggiata.