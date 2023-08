Firenze, furgone travolge auto e motorini in sosta, diversi danni

Firenze, 2 agosto 2023 – Incidente nella mattina di mercoledì 2 agosto in via della Scala a Firenze. L’autista di un furgone ha infatti perso il controllo del mezzo. Il veicolo ha travolto alcune auto e motorini in sosta, provocando non pochi danni. Fortunatamente non si registrano feriti.

5 foto Incidente a Firenze nella mattina del 2 agosto. Un furgone impazzito ha travolto alcune auto in sosta. Non ci sono feriti. E' accaduto in via della Scala, rimasta provvisoriamente chiusa per permettere i rilevi della polizia municipale.

La gente della zona ha sentito un forte rumore nel momento dell’incidente. In tanti si sono affacciati. Diverse le telefonate arrivate ai numeri di emergenza.

Anche l’autista del mezzo non ha riportato danni. Il furgone ha prima travolto un motorino, poi è finito contro una Dacia parcheggiata che a sua volta ha travolto anche gli altri veicoli in sosta. Da capire cosa abbia provocato l’incidente. A intervenire per i rilievi sono stati i vigili urbani. Via della Scala è rimasta per un po’ chiusa per i rilievi.