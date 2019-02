Firenze, 13 febbraio 2019 - Ha imboccato una strada in controsenso e si è scontrato con un'auto che stava percorrendo la rampa di uscita del viadotto dell'Indiano. Si tratta di un cittadino statunitense di 54 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 17. L'uomo, alla guida di una Volvo presa a noleggio, ha imboccato controsenso via Martucci, proprio sotto l'ultimo tratto del Viadotto.

Così facendo si è trovato di fronte a una Renault che, dopo aver percorso la rampa di uscita, si era appena immesso su via Martucci in direzione Osmannoro. L'impatto, avvenuto proprio di fronte alla rampa, è stato inevitabile. Ad avere la paggio proprio il conducente della seconda vettura, un 25enne di Firenze che è stato portato in codice giallo in ospedale. Lo statunitense è invece rimasto illeso. Sul posto le pattuglie della Polizia Municipale. Forti le ripercussioni sulla circolazione nella zona e sul Viadotto dell'Indiano nella direttrice verso viale Gori. I veicoli sono stati rimossi intorno alle 18.