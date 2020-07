Firenze, 13 luglio 2020 - Paura per l'incidente che ha coinvolto un camion e un'auto. E' accaduto sul tratto fiorentino dell'autostrada del sole, tra i caselli di Impruneta e Scandicci in direzione Roma. A scontrarsi sono stati un'auto e un camion. Due i feriti, trasportati in codice giallo al San Giovanni Di Dio da due ambulanze del 118. Si tratta di un uomo di 38 anni e di un uomo di 48 anni. Gravi ripercussioni per il traffico. Si sono formati in breve cinque chilometri di coda. E' intervenuta anche la polizia stradale e il personale di Autostrade.

