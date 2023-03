Firenze, bus investe passante: feriti anche a bordo per la frenata

Firenze, 8 marzo 2023 – Paura alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze per un incidente: un autobus ha investito una persona, rimasta ferita a terra. La frenata dell’autista ha causato feriti anche a bordo. Alcune persone sono infatti cadute a terra.

E’ accaduto intorno alle 20. Diverse le chiamate che sono arrivate al 118. Sono intervenute alcune ambulanze, mentre si cercano di capire le cause dell’incidente. La persona investita, una donna di cinquant’anni, è stata soccorsa in codice rosso dal personale del 118 e portata in ospedale.

Altre ambulanze hanno invece soccorso le persone ferite a bordo del mezzo. Che ha arrestato la sua corsa in maniera molto brusca nel momento dell’investimento, provocando appunto le cadute.

Il mezzo è un autobus del trasporto urbano, gestito da Autolinee Toscane e che copre la linea 14.

I feriti sarebbero in tutto quattro: tre passeggeri che non sarebbero in gravi condizioni (sono stati valutati tutti in codice giallo) e la persona investita dal bus, che invece sarebbe grave e che è stata trasferita in ospedale in codice rosso. I rilievi sul luogo dell’incidente sono della polizia municipale.

