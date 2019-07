Firenze, 10 luglio 2019 - Ha perso il controllo della sua auto, una berlina bianca, ed è finito contro un muro distruggendolo. E' accaduto a un 72enne in via San Giusto, nella zona di Torregalli. L'uomo è residente in provincia di Firenze ed è stato portato in ospedale in codice verde: ha riportato soltanto lievi ferite. Sono intervenuti una pattuglia dell'Autoreparto della Polizia Municipale e i vigili del fuoco che hanno disposto la chiusura della strada a causa del crollo di parte del muro di proprietà privata. Per garantire il collegamento con via di Torregalli è stato invertito il senso di marcia di via Orlando verso via Torregalli. Questo itineario alternativo rimarrà in vigore fino al ripristino del muro. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale.

