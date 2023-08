Scontro fra quattro auto sull’Autostrada del Sole, due feriti

Firenze, 2 agosto 2023 – Quattro auto coinvolte e due feriti – un 59enne lieve e un 47enne in codice giallo all’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri – in un incidente che si è verificato intorno alle 11 sull’Autostrada del Sole A1 tra Incisa-Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze.

Lo scontro è avvenuto al km 311 e poco dopo mezzogiorno risultava risolto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. La coda ha raggiunto e superato i sei chilometri.