Tamponamento fra tre auto, coda sull’A1

Firenze, 10 agosto 2023 – Incidente intorno alle 11 sull’autostrada del Sole A1 tra il bivio Variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Un tamponamento fra tre auto nel tratto appenninico ha comportato una coda che ha raggiunto, secondo quanto riporta Autostrade per l’Italia, i 5 chilometri. Il tratto interessato tuttavia non è mai stato chiuso e la coda ha potuto defluire velocemente. Per fortuna non risultano feriti. Sul posto la polizia stradale.