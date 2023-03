Incidente in A1 tra due mezzi pesanti: traffico nel caos tra Firenze Sud e Incisa

Traffico in autostrada

Firenze, 14 marzo 2023 – Poco prima delle 14:00 di oggi, martedì 14 marzo, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa in direzione di Roma è avvenuto un incidente all’altezza del km 317 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Strade alternative

Al momento (ore 15:44) ci sono 8 km di coda in diminuzione. In direzione opposta si segnalano code per curiosi. A chi è diretto a Roma Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare in A1 a Valdichiana. Per le brevi percorrenze invece verso Roma, è consigliato uscire a Firenze sud e rientrare in A1 a Incisa dopo aver percorso la viabilità ordinaria.