Schianto sull’A1, due feriti gravi. Lunghe code dopo l’incidente

Chiusi, 14 dicembre 2023 – Un terribile incidente e traffico nel caos lungo l’A1, nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi. I disagi maggiori si sono registrati lungo le due corsie in direzione Firenze. Lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio ed ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano. Due le persone estratte dall'abitacolo della vettura dal personale dei pompieri, poi prese in carico dai sanitari del 118 intervenuti anche con l'elisoccorso Pegaso.

Per consentire le operazioni di soccorso, sono state chiuse al traffico le due corsie in entrambi i sensi di marcia. L’incidente è stato poi risolto, ma questo ha fatto accumulare code fino a 11 chilometri in direzione Firenze, dove si è continuato a viaggiare su una corsia. Code anche nell'altra direzione per curiosi.