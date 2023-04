Incidente a Marradi Tre in ospedale

Paura ieri a Marradi per una madre che accompagnava a scuola le figlie di 7 e 10 anni. Intorno alle 8 la donna (di 44 anni) ha preso l’auto ed è partita per portare le bimbe. Però, in via San Benedetto nella zona di Badia, nel tragitto tra casa e scuola, per cause ancora da accertare la donna ha perso il controllo e l’auto si è ribaltata. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Carabinieri e 118, anche con elisoccorso Pegaso. Madre e bambine sono state estratte e portate in ospedale. Le bambine al Meyer, la donna a Ponte a Niccheri. Nessuna sarebbe in gravi condizioni, ma lo spavento è stato tanto.

Nicola Di Renzone