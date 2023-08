Incidente a Barberino Tavarnelle: Spaccano l'asfalto per posare fibra, fuga di gas

Chiusa in entrambi i sensi di circolazione ieri pomeriggio la strada di Monsanto, nel territorio di Barberino Tavarnelle, in seguito a una perdita di gas, a causa della rottura di una tubazione nel corso di alcuni lavori per la posa di fibra ottica. Lo rende noto l’amministrazione comunale. Immediato un primo intervento di ripristino e di messa in sicurezza del tratto di tubazione interessato, ha spiegato il Comune in una nota. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, l’area è stata raggiunta dai tecnici di Toscana Energia che si è adoperata per effettuare intempi brevi la riparazione. Le operazioni di risanamento della tubazione sono proseguite per tutta la serata, per poi riattivare la fornitura del gas, e solo a quel punto è stata riaperta la viabilità di Monsanto.