Inchiesta Tpl, Baccelli: “La Regione ha operato bene. Ora At risolva le criticità”

Firenze, 23 gennaio 2024 - "Dopo cinque anni di indagini, la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla maxi gara per il Tpl regionale offre l'ennesima conferma del buon operato della nostra Regione e dei suoi dipendenti: persone serie e preparate, con altissimo senso del dovere e massimo riguardo per la cosa pubblica".

Così oggi l'assessore a infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli commenta la notizia, diffusa la settimana scorsa, della richiesta di archiviazione da parte della procura, dell'inchiesta sul bando per l'affidamento del trasporto pubblico locale che ha coinvolto tra gli altri l'ex governatore Enrico Rossi. "Ora At risolva le criticità del Tpls su gomma" aggiunge anche Baccelli. "Nessun segno di turbativa d'asta, falso ideologico o tentata induzione a dare o promettere utilità, bensì l'attestato di un'operazione estremamente complessa svolta nel pieno rispetto della legge e nel prioritario interesse dei nostri cittadini" commenta sempre Baccelli in relazione alla richiesta di archiviazione.

"E ora - aggiunge - prosegue a ritmo serrato l'impegno di Regione ed Enti locali per sollecitare ed accompagnare Autolinee Toscane a risolvere, una ad una, tutte le criticità del Tpl su gomma, dal rinnovo del parco mezzi all'adeguamento tecnologico, dal reclutamento di nuovi autisti al rispetto di corse ed orari programmati, per assicurare alla Toscana un servizio veramente affidabile e all'altezza del nostro ingente investimento".