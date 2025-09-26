Inchiesta sul cubo nero di Firenze, blitz per acquisire carte in Comune e Soprintendenza

Firenze, 26 settembre 2025 – Blitz di guardia di finanza e carabinieri negli uffici della Soprintendenza e del Comune di Firenze per l'acquisizione dei documenti riguardanti la trasformazione dell’ex teatro Comunale nel complesso residenziale di lusso che i fiorentini hanno rinominato ‘cubo nero’. è il primo passo della procura di Firenze, che qualche settimana fa ha aperto un fascicolo d'indagine senza indagati, ipotizzando reati edilizi e la violazione della normativa sui beni culturali.

Migliaia le carte che i militari, nella giornata di mercoledì, su disposizione del pm titolare dell’indagine, la dottoressa Marilù Gattelli, hanno prelevato dagli uffici della direzione urbanistica di Palazzo Vecchio e da quelli dell’ente ministeriale.

L'edificio sorto al posto dell'ex teatro comunale a Firenze

L’iter nel mirino

Nel mirino degli inquirenti l’iter che ha portato alla demolizione dell’ex Comunale e alla costruzione dei tre blocchi che svolgono sia attività alberghiera sia ’serviced apartments’. Particolare attenzione, stando a quanto emerge, verrà dedicata ai pareri che i dirigenti e il soprintende di allora, Andrea Pessina, hanno prodotto in merito a metrature, forme, colori e vincoli di carattere culturale dell’intero progetto di riqualificazione.

La commissione paesaggistica

Al vaglio anche l’operato della commissione paesaggistica del Comune di Firenze, che avrebbe, secondo le prime ricostruzioni, dovuto vigilare sull’intero processo di valutazione dell’impatto ambientale e urbanistico della nuova costruzione.

Il lavoro della procura si preannuncia lungo e con un alto coefficiente di difficoltà. Gli investigatori cercheranno di far luce su eventuali abusi edilizi o violazioni delle norme per la tutela dei beni culturali. Al momento non sarebbero state interessate dall’azione investigativa le committenti, attuali e precedenti, del progetto.