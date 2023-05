Incentivo e sostegno alla natalità Approvata la risoluzione a firma di Razzanelli, Cellai e Bussolin

Da Firenze l’invito al governo di impegnarsi a trovare forme di incentivo e sostegno alla natalità con l’approvazione di una risoluzione, inizialmente a firma dei consiglieri Mario Razzanelli (Forza Italia), Jacopo Cellai (FdI) e Federico Bussolin (Lega), fatta poi propria dalla commissione politiche sociali. "E’ fondamentale – spiegano Razzanelli, Cellai e Bussolin – incrementare il numero delle nascite nel nostro Paese dove la popolazione continua a diminuire dal 2014 per via del saldo naturale negativo; gli indicatori demografici Istat relativi al 2022 parlano di una natalità ai minimi storici. Ssono stati eliminati sia il ’bonus bebè’, sia il ’premio alla nascita’, in vigore nel 2021. È prioritario garantire che le famiglie residenti in Italia siano messe nelle condizioni di affrontare con fiducia la nascita dei figli potendo contare sul supporto di adeguate misure di sostegno da parte dello Stato in modo da invertire questa tendenza negativa".