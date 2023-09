Firenze, incendio in un ristorante di viale Lavagnini, traffico in tilt

Firenze, 14 settembre 2023 – Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 14 settembre, poco dopo le 16, in un ristorante di Firenze. Si tratta del ‘Clarinetto’ in viale Spartaco Lavagnini. L’immobile dove si trova il locale è stato evacuato.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Firenze. Viale Lavagnini è stato chiuso al traffico con conseguenze congestione del traffico.

Sul posto due squadre, un'autoscala e due autobotti dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Una colonna di fumo si è levata in aria per il fuoco. Da chiarire le cause dell'incendio.